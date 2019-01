La fugue de cette chienne aurait pu lui être fatale

On sait que les Saint-Bernard sont des chiens de montagne extrêmement résistants au froid. De là à survivre 17 jours dans la neige avec des températures frôlant les -22 degrés, la performance relève de l'exploit.

C'est pourtant ce qui est arrivé à Old Lady, une chienne de 10 ans qui s'était échappée d'un refuge dans le Minnesota, raconte le Daily Mail. Disparue le 4 janvier, la femelle est restée introuvable plusieurs jours malgré les recherches et les affiches placardées en ville.

«Affamée et gelée»

Le personnel du refuge commençait à perdre espoir lorsque qu'un grand-père et son petit fils repérèrent Old Lady dans les bois, où sa laisse était restée accrochée à un arbre. Incapable de se débarrasser du collier, la chienne serait restée coincée plusieurs jours à cet endroit selon Azure Davis, le directeur du centre pour animaux. «Elle était affamée, gelée et tremblait de partout quand nous l'avons récupérée», a-t-il expliqué au journalistes.

Grâce aux bons soins prodigués par le personnel du refuge, le Saint-Bernard a rapidement repris du poil de la bête. Cerise sur la gâteau, la chienne a même été adoptée mercredi. Elle rejoindra son nouveau foyer, dès qu'elle sera complètement remise sur pattes.

(L'essentiel/dri)