Grand moment de solitude à la maternité

Une Américaine originaire de l’Indiana a connu un grand moment de solitude lors de son passage à l’hôpital, la semaine dernière. Enceinte de 25 semaines, Madison mène une grossesse à risques et son médecin a préféré l’hospitaliser quelques jours. À son arrivée à la maternité, l’établissement était plein et le personnel complètement débordé. La jeune femme et son mari ont finalement été installés dans une chambre, ce qui lui a rappelé des souvenirs désagréables.

«J’ai raconté à Cody que la dernière fois que j’étais ici, j’avais dû partager une chambre avec quelqu’un et que c’était une expérience horrible parce qu’elle n’arrêtait pas de crier tout le temps», explique Madison sur TikTok. À peine sa phrase terminée, l’Américaine a cru à une mauvaise blague en voyant entrer son ex-petit ami et la femme de celui-ci. Leurs regards se sont croisés. «Heureusement, il y avait un rideau entre nous, mais c’était tellement gênant», raconte la jeune maman.

Installée dans son lit, Madison a partagé sur TikTok une vidéo de ce moment embarrassant. Sa publication a été vue plus de 3,3 millions de fois et les commentaires compatissants ont afflué. Certains internautes ont vu dans l’histoire de la jeune femme une similitude avec un épisode de la série «Friends», lors duquel Rachel et Janice accouchent dans la même chambre. Dans un autre clip, Madison précise toutefois que son histoire avec son ex-petit ami remonte à l’époque du lycée et qu’elle a publié cette vidéo parce qu’elle avait trouvé la coïncidence «rigolote».

