Depuis Luxembourg pour la partouze de Bruxelles

Quatre jours après la désormais fameuse et bien nommée «Lockdown partouze», organisée à l'étage d'un café proche de la Grand Place de Bruxelles, les langues continuent de se délier... C'est ainsi que ce mardi, nous apprenons, via la presse belge et «La DH» en particulier, que parmi les 25 hommes verbalisés par la police, se trouvaient des invités «qui venaient parfois de très loin: de Flandre, des Pays-Bas, du Luxembourg...».

Depuis l'annonce de ces faits, improbables, en plein couvre-feu ou confinement lié à la pandémie de Covid-19 dans les pays très proches du Grand-Duché, on avait rapidement appris que des diplomates et un député européen figuraient parmi les invités de cette soirée organisée également très près du commissariat central de Bruxelles. Une personne du Luxembourg n'a donc pas hésité à faire de même. Ce lundi en fin de journée, déjà, le député hongrois au Parlement européen Jozsef Szajer, membre du Fidesz de Viktor Orban et du PPE (centre-droit), avait, dans la foulée, annoncé sa démission «pour raisons personnelles». Des raisons liées à sa présence à cette partouze où il a même tenté d'invoquer son immunité parlementaire lorsque la police belge l'a arrêté.

Présence souhaitée à une seule condition

Ce mardi, l'organisateur de la soirée, un doctorant de 29 ans, s'est confié dans les pages du quotidien flamand Het Laatste Nieuws. «Honnêtement», a-t-il affirmé, «Beaucoup de gens en ont assez de tout ce confinement. Nous voulons revoir les gens, et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça. J'invite toujours quelques amis à mes soirées, qui à leur tour amènent des amis, puis on passe un bon moment ensemble. On discute, on boit un verre. La seule différence est que nous avons aussi des relations sexuelles entre nous. Nous sommes tous des hommes adultes et tout se fait par consentement mutuel».

Et d'ajouter en présentant son appartement aux journalistes. «Il y avait aussi deux infirmiers présents et ils ne considéraient pas cela comme dangereux. Si nous, en tant qu'adultes, voulons prendre le risque, c'est notre problème, non?». «J'ai invité dix amis, et ils ont été autorisés à amener des connaissances, à une seule et unique condition: tous les invités devaient déjà avoir été touchés par le coronavirus et pouvaient démontrer le moindre symptôme». Parmi ces 25 hommes se trouvait donc visiblement un invité originaire du Luxembourg.

David, l'organisateur de la lockdown partouze témoigne : “Il y avait des infirmiers, on pensait être immunisés” https://t.co/gnbW6MsPka pic.twitter.com/r81CfwUxm0 — DH les Sports + (@ladh) December 2, 2020

(fl/L'essentiel)