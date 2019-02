Les patates, stars d'un concours à Pyongyang

Dans un restaurant d'État de Pyongyang, des chefs nord-coréens assemblent leurs petits plats sur leur poste de travail à l'occasion du concours national de cuisine de Corée du Nord. Des samsaek gaepitok, des gâteaux de riz verts ou blancs fourrés à la pâte de haricots rouges, aux yak kwa, biscuits de blé frit glacés au miel en passant par les farcis de courgette, ce qui compte pour attirer l'attention des juges c'est la précision et le détail. Pendant trois jours, environ 300 chefs, en bonne partie des femmes, exécutent 40 plats différents, livres de recette, matériel de cuisine, médailles et diplômes venant récompenser les vainqueurs.

Le concours attire dans le restaurant une foule de spectateurs. «La nourriture nord-coréenne est excellente car elle est caractérisée par des saveurs fraîches et nettes, sans impression de mélange», explique le juge Han Jong Guk. «Par exemple, un plat de poisson a un goût de vrai poisson, le poulet a le goût de vrai poulet». Mais hors des colonnes en granit du restaurant et des modes de vie privilégiés des habitants de la capitale, la Corée du Nord n'est pas capable de se nourrir. En cause, notamment, le manque de surfaces arables.

Kim Jong-un a trouvé la solution: les pommes de terre. À la différence des rizières, les champs de pommes de terres n'ont pas besoin d'être horizontaux et les autorités militent pour que la patate devienne une denrée de base. Le concours de cuisine est l'un des moyens de faire la promotion du tubercule. «Bien sûr que le riz est notre principal aliment mais le pain et les flocons de pommes de terre peuvent aussi devenir des denrées de base», explique Kim Kum Hun, organisateur de la compétition. Un hectare produit 20 tonnes de patates, contre moins de 10 tonnes pour le riz. Réduits en poudre, les tubercules sont également plus rentables, incitation financière pour les producteurs comme les industriels au moment où M. Kim entrouvre l'économie aux forces du marché après des décennies de mauvaise gestion.

(L'essentiel/afp)