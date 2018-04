La folle épopée du bateau Playmobil de deux frères

Il est insubmersible! L'Adventure, un bateau Playmobil construit l'année dernière par deux frères écossais de 8 et 5 ans, sillonne les mers et les océans depuis le mois de mai 2017. Plutôt que de laisser leur embarcation prendre la poussière sous un lit, Ollie et Harry Ferguson ont décidé qu'ils allaient lui faire découvrir le bonheur du grand large.

Avant de larguer les amarres de leur joujou, les deux frangins l'ont confié aux mains expertes de leurs parents, raconte Mashable. Ils ont ajouté un contrepoids pour stabiliser l'embarcation et du polystyrène pour qu'il flotte. Un test en piscine a été effectué au préalable pour éviter toute mauvaise surprise.

Parti de Petershead, au nord de l'Écosse, l'Adventure a déjà avalé un sacré nombre de milles marins. Il est notamment passé par les côtes du Danemark, de la Suède et de la Norvège, où les gens qui le retrouvaient bloqué en bord de mer le remettaient à chaque fois à flot. Il faut dire qu'Ollie et Harry ont pensé à tout: ils ont laissé un petit mot sur leur bateau, demandant aux personnes qui tomberaient sur leur embarcation de bien vouloir lui permettre de poursuivre son périple.

En fin d'année 2017, l'Adventure s'est offert un petit tour sur le Christian Radich, un véritable bateau norvégien qui l'a déposé au large de la Mauritanie, dans l'océan Atlantique. Grâce à un GPS installé au bord du jouet Playmobil, tout le monde peut suivre son voyage. Sur une page Facebook baptisée «The Days are Just Packed», les parents d'Ollie et Harry actualisent régulièrement la carte des vents et marées et documentent la folle épopée de l'Adventure. Mais où s'arrêtera-t-il donc?

L'Adventure, un bateau pirate Playmobil, est actuellement en train de traverser l'Atlantique pour rejoindre les États-Unis après être parti de Mauritanie, et vous pouvez suivre son parcours sur cette carte ☠️ ⛵ ???? https://t.co/dweVG2XtHy via @PhilippeGargov pic.twitter.com/IOgkC7Voz0— Jules Grandin (@JulesGrandin) 17 avril 2018

(L'essentiel/joc)