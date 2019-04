Donald Trump attaque Twitter... sur Twitter!

Twitter a affiché d'excellents résultats trimestriels et s'envolait en Bourse, mardi, mais s'est retrouvé attaqué, avec virulence, par Donald Trump, le président américain réglant ses comptes avec le réseau social... sur Twitter. L'attaque du locataire de la Maison-Blanche n'a pas empêché les investisseurs de se précipiter sur le titre, qui bondissait de presque 9% avant l'ouverture officielle de la Bourse.

«Ils ne me traitent pas bien en tant que républicain», a tweeté M. Trump, mardi, quelques minutes après la publication des comptes trimestriels du réseau social, en réponse à une journaliste de la chaîne Fox Business qui affirmait que «la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Twitter est Donald Trump». «Très discriminants, difficile pour les gens de s'inscrire. Suppriment constamment des comptes. Lourdes plaintes de beaucoup de personnes», a ajouté le président dans deux tweets matinaux, estimant que le réseau jouait «un jeu politique».

Donald Trump n'a jamais caché sa défiance vis-à-vis des groupes technologiques, qui ont pour beaucoup historiquement plutôt affiché des sympathies démocrates. Toutefois, il est maître dans l'art d'utiliser Twitter pour contourner la presse qu'il accuse de le maltraiter. Les accusations du locataire de la Maison-Blanche n'éclipsent pas la belle performance de Twitter, qui a affiché lors des trois premiers mois de l'année un nombre d'usagers quotidiens monétisables de 134 millions, contre 120 millions l'an dernier à la même époque, soit une hausse de 11,6%.

“The best thing ever to happen to Twitter is Donald Trump.” @MariaBartiromo So true, but they don’t treat me well as a Republican. Very discriminatory, hard for people to sign on. Constantly taking people off list. Big complaints from many people. Different names-over 100 M.....

.....But should be much higher than that if Twitter wasn’t playing their political games. No wonder Congress wants to get involved - and they should. Must be more, and fairer, companies to get out the WORD!