Voici le chien le plus laid du monde

Avec sa langue pendante jusqu'au sol et ses filets de bave aux lèvres, le bulldog Zsa Zsa a remporté samedi le titre de chien le plus laid du monde lors d'une compétition annuelle à Petaluma, en Californie. La chienne, âgée de 9 ans, a écrasé ses 13 concurrents par ses atouts: des yeux vitreux, une dentition imparfaite, des épaules de déménageur et des griffes vernies de rose, assorties à la couleur de son collier. Elle a été nommée du nom de la célèbre actrice Zsa Zsa Gabor, a indiqué sa maîtresse. «Elle est si laide, qu'elle en est jolie», a-t-elle expliqué, citée par les médias.

Zsa Zsa a passé les cinq premières années de sa vie dans une animalerie du Missouri, avant d'être vendue aux enchères. C'est un groupe de protection des animaux qui l'a rachetée avant que Mme Brainard l'adopte et lui fasse connaître la gloire. «Rascal Deux», un habitué du concours qui portait des lunettes de soleil et un manteau léopard pour couvrir sa peau sans poil, a pris la deuxième place, devant Wild Thang, une boule de poil pékinoise.

Sza Sza succède à Martha, un Mâtin napolitain dont les petits yeux rouges et les immenses bajoues grises pleines de plis, qui pendent sous des oreilles elles aussi tombantes, avaient subjugué le jury l'année dernière. Le maître du lauréat remporte 1 500 dollars (1 340 euros) ainsi qu'un billet d'avion pour New York où le chien sera présenté à divers médias. La petite ville côtière de Petaluma accueille un tel événement depuis plus de 50 ans, selon les organisateurs qui souhaitent promouvoir l'adoption pour ces chiens dont personne ne veut.

(L'essentiel/afp)