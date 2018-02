Porté disparu, il réapparaît à 4 600 km

Une bien étrange histoire s'est produite récemment aux États-Unis. La semaine passée, Constantinos Filippidis, un pompier de 49 ans domicilié à Toronto, est parti skier comme chaque année avec un groupe d'amis à Whiteface Mountain, dans l'État de New York. Le 7 février, le quadragénaire a décidé de faire une dernière descente tout seul. Depuis, il était introuvable, écrit «Watson».

Les rapides recherches engagées n'ont pas permis de retrouver le père de famille. Des hélicoptères ont été mobilisés et ses proches ont distribué d'innombrables flyers. Mais en vain... du moins jusqu'à mardi de cette semaine. Constantinos Filippidis est en effet réapparu six jours plus tard. Selon la police, il a été retrouvé à l'aéroport de Sacramento, en Californie. Soit à environ 4 600 km à l'ouest de l'endroit où il avait été aperçu pour la dernière fois!

Des trous de mémoire

Selon les forces de l'ordre, le quadragénaire portait toujours les mêmes vêtements et avait l'air perturbé. Plus étrange encore: il avait une nouvelle coupe de cheveux et un nouveau téléphone portable. Interrogé sur ce qui lui était arrivé, le pompier a expliqué qu'il ne se souvenait pas de grand-chose.

La presse locale précise qu'il est impossible que Constantinos Filippidis ait pris l'avion jusqu'en Californie puisqu'il avait laissé son passeport dans sa chambre d'hôtel à Whiteface Mountain. Le père de famille se rappelle vaguement avoir voyagé à bord d'un camion et avoir beaucoup dormi. Selon la police, Filippidis n'est pas malade et n'a pris aucune drogue. Les autorités pensent que le quadragénaire s'est blessé à la tête lors de sa dernière descente, raison pour laquelle il souffre de trous de mémoire. Les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoins.

Missing Skiier: Attention skiers/snowboarders at Whiteface Mountain: If you were skiing the mountain Wednesday, February 7, and saw this man, Constantinos "Danny" Filippidis, between the hours of 2:30-4:30 p.m, please call @nyspolice at 518-873-2750. https://t.co/MFrsnAUA8v pic.twitter.com/zIihcxLxry— NYSDEC (@NYSDEC) February 9, 2018

The multi-agency search for a skier missing on Whiteface Mountain continued through the weekend. Constantinos "Danny" Filippidis was reported missing at 4:30 pm, February 7th. DEC Forest Rangers with @nyspolice and staff from Whiteface Mountain have been searching for Filippidis. pic.twitter.com/EzeZQKKl6g— NYSDEC (@NYSDEC) February 12, 2018

PLEASE RT: Investigators want to speak with anyone between New York and California who may have seen Constantinos "Danny" Filippidis between Feb. 7 and Feb. 13: https://t.co/TJojh73arN pic.twitter.com/4Mpr5KPG1c— Brad Evans (@BradMyNBC5) February 14, 2018

(L'essentiel/ofu)