Illettré à 78 ans, il vit en ermite dans la montagne

À l'âge de 78 ans, Alberto Gutierrez poursuit toujours son rêve d'enfant en sculptant à même la roche d'une montage perdue du Nicaragua. Vivant en ermite à plus de mille mètres d'altitude, au bout d'un chemin caillouteux de la province d'Esteli (nord-ouest du Nicaragua) ce paysan illettré sculpte depuis plus de 40 ans des indiens, des figures héroïques de l'histoire de son pays, des animaux et des symboles religieux à l'aide de simples clous et d'une pierre, en guise de ciseaux et de maillet.

Il assure que sa vocation est née d'un rêve qu'il a fait étant enfant, et qu'il n'a pu commencer à le réaliser sur la roche du Mont Jacalate qu'après son 34e anniversaire. «En me donnant ce don, Dieu m'a fait un grand bonheur», dit à l'AFP cet artiste insolite. L'homme, efflanqué, aux yeux clairs surmontés de sourcils épais et d'une chevelure d'étoupe blanche, ouvre le chemin aux visiteurs sur le sentier étroit qui mène de sa cabane au perpétuel chantier, quelques mètres plus haut.

Pour permettre aux touristes d'admirer son oeuvre, don Alberto a construit un mirador de fortune avec des perches de bambou tirées de la forêt tropicale environnante. «Sans le rêve, je n'aurais pas pu faire ces merveilles», assure-t-il en prenant la pose pour le photographe devant un éléphant sculpté à flanc de montagne.

(L'essentiel/afp)