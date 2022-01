Conrado Estrada, un New-Yorkais de 57 ans, complexé et gêné par une hypertrophie du nez, a pu y remédier, à son plus grand soulagement. L'homme originaire du Guatemala, un peintre qui travaillait dans la maison du chirurgien plasticien, Thomas Romo, à Bronxville, s'est même vu offrir l'opération pour Noël.

«C’était comme s’il avait un pénis en guise de nez, a témoigné le médecin pour Fox News. Je le regarde dans la cour, et je me dis "qu’est-ce qu’il y a sur le nez de ce type là-bas?"». L'opération aurait coûté 10 000 euros à Conrado, somme qu'il ne pouvait pas payer. Mais maintenant, «Je suis plus heureux qu’avant», dit le patient. «Je pouvais juste voir en le regardant, sa stature, son sourire, toutes les choses que vous ne voyiez pas auparavant. Voici un gars qui a été transformé», s'est félicité de son côté Thomas Romo.

Cette rare déformation faciale, appelée rhinophyma, a été classée comme un type d'inflammation de la peau.

(nc/L'essentiel)