Elle tombe dans la baignoire de ses voisins

My mom just fell through the mf ceiling, enjoy. pic.twitter.com/L2D75THohb— ???????????????????????????? (@JavonceK) 22 septembre 2018

Brandi Guyette était tranquillement en train de bricoler au premier étage de sa maison lorsque le sol s'est dérobé sous ses pieds, vendredi. La Texane a traversé le plafond de la salle d'eau et s'est retrouvée directement dans la baignoire, au milieu des débris. Très réactif, le fils de Brandi s'est rué dans la pièce avec son téléphone pour s'assurer d'immortaliser cette scène surréaliste. «Arrête de me filmer!», lui lance la malheureuse, d'abord agacée. Elle ne peut cependant s'empêcher d'éclater de rire quand Javone lui répond: «Au moins tu es tombée dans la baignoire!».

What a view pic.twitter.com/pJ5fclEtuq— Brandi Guyette (@BrandiGuyette) 23 septembre 2018

Publiée vendredi sur Twitter et repérée par le «Sun», la vidéo du jeune homme, intitulée «ma mère est tombée du p... de plafond, amusez-vous bien», a été vue plus de 6 millions de fois. Sur les réseaux sociaux, Brandi a raconté qu'elle était en train de réparer une fuite quand tout est parti en cacahuète. «J'ai glissé et je suis tombée. J'ai atterri parfaitement dans la baignoire», résume-t-elle. L'Américaine n'a pas été blessée, mais doit composer avec quelques hématomes, dont «un énorme bleu sur mon c...», détaille-t-elle. Brandi a également publié deux ou trois photos de son corps malmené: «Mes bras sont meurtris, mon ego aussi», écrit-elle avec humour.

My Arms are bruised and so is my ego pic.twitter.com/E1sMmwQ9YM— Brandi Guyette (@BrandiGuyette) 22 septembre 2018

(L'essentiel/joc)