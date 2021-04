Seins nus, elle tente de perturber les funérailles

Après la minute de silence, les funérailles du Prince #Philip perturbées devant le château de #Windsor par une femme nue criant « Sauvez les animaux, sauvez la planète ! » @BFMTV #PrincePhilipfuneral #PrincePhilip pic.twitter.com/qaof5pHVuH — Amélie Rosique (@amelierosique) April 17, 2021

Au moins, elle a attendu juste après la minute de silence au début des funérailles du prince Philip. Une femme, visiblement militante de la cause environnementale, a tenté de perturber le dernier hommage du royaume à son prince consort. Sur des images filmées depuis la foule massée aux abords du château de Windsor, on voit la femme surgir en courant.

Vêtue simplement d'un gilet jaune et d'un short noir, elle tente de grimper sur une statue en hurlant «Sauvez les animaux! Sauvez la planète!» Deux policiers interviennent aussitôt pour l'embarquer, seins nus, et l'évacuer, alors qu'elle continue à hurler. Si son intervention n'a sans doute pas beaucoup fait avancer la cause que cette femme voulait défendre, elle n'a pas non plus franchement perturbé la très digne cérémonie qui se déroulait juste à côté. Mais elle a peut-être réussi à faire sourire le prince Philip, s'il regardait depuis l'endroit où il se trouve désormais...

(L'essentiel)