Il dit bonjour dans le train et... reçoit un bon d'achat!

Quand il a raconté à ses amis qu'il avait reçu un bon cadeau juste parce qu'il avait salué la contrôleuse, personne ne l'a cru. Et pourtant, l'histoire qu'a vécue Alex*, alors qu'il voyageait dans un train reliant l'aéroport de Zurich a Wil, en Suisse, est bel et bien vraie.

L'homme raconte: «Lorsque la contrôleuse est arrivée, je l'ai saluée d'un air enthousiaste et lui ai montré mon billet. Nous avons un peu discuté, puis elle a imprimé quelque chose et me l'a donné en disant que je pouvais m'offrir un café dans le wagon-restaurant. Apparemment, j'étais le seul à lui avoir dit bonjour ce jour-là».

«J'aimerais que tous les clients nous saluent le matin»

Porte-parole des CFF, compagnie des Chemins de fer en Suisse, Reto Schärli approuve le «geste sympathique» de la contrôleuse. «Le personnel peut évidemment surprendre les usagers. Nous nous réjouissons de chaque mot amical de nos clientes et clientes. Même si, bien sûr, ils ne sont pas tous récompensés par un bon pour un café».

«Moi aussi, j'aimerais que tous les clients nous saluent le matin», soupire Jordi D'Alessandro, agent de train et vice-président du personnel de bord du syndicat du personnel des transports (SEV). Il dit comprendre le geste de la contrôleuse, et affirme que de plus en plus de passagers ne prennent pas la peine de saluer le personnel.

Souvent, les passagers sont absorbés par leur smartphones ou coupés du monde par leurs écouteurs. «Cela les rend parfois moins polis», estime Jordi D'Alessandro. Il ne veut cependant pas condamner les passagers silencieux: «on ne sait pas ce qui les préoccupe». D'autant que la majorité des clients sont très agréables. «C'est pour ça que je fais ce travail», conclut-il.

*Nom d'emprunt.

(L'essentiel/bz/lph)