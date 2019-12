Des milliers de «poissons pénis» sur une plage

This may just be the weirdest thing you've seen today!



La nature regorge de nombreux mystères. Les habitants de Drakes Beach dans le comté de Marin, en Californie, en ont eu la preuve. Les riverains ont découvert leur plage recouverte de milliers de poissons, une espèce de ver ayant la forme d'un pénis.

Appelés «urechis unicinctus», ou encore «intestins de mer» en coréen, les vers sont apparus sur la plage en raison d'une tempête survenue la nuit dernière, qui les aurait poussés hors de leur habitat, révèle le site Bay Nature. Ces vers peuvent vivre jusqu'à 25 ans et se nourrissent principalement de plancton, de bactéries et d'autres petites particules de l'océan. Ils passent la plus grande partie de leur existence sous terre.

Appelés aussi «gros vers d'aubergiste», ils construisent des terriers en forme de U dans le sable, qu'ils laissent ensuite aux autres animaux, d'où le nom d'aubergiste, explique le Daily Mail. Les experts ont même découvert des terriers remontant à 300 millions d'années. Les vers se retrouvent du sud de l’Oregon jusqu’en Basse Californie. En Extrême-Orient, le ver est dégusté cru ou cuit (en Corée du Sud, en Chine ou encore au Japon).

Ce n'est pas la première fois que ces poissons s'échouent sur des plages aux États-Unis. Des dunes californiennes de Pajaro dans le comté de Santa Cruz en ont déjà fait les frais ainsi que le port de Princeton dans le comté de San Mateo. Les photos de la découverte des milliers de vers font le tour des réseaux sociaux et provoquent l'hilarité des internautes.

