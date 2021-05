Rocco veille à la bonne fabrication du whisky

One-year-old cocker spaniel, Rocco, will be the new sniffer dog and will report to new boss Mr Wooff #Whiskyhttps://t.co/GIJ31PbGNh — ScotlandNow (@ScotlandNow) May 19, 2021

Un cocker d'un an nommé Rocco a été embauché par une distillerie écossaise pour détecter les imperfections dans des tonneaux de whisky en bois, sous les ordres d'un patron nommé... monsieur Woof.

Les problèmes éventuels qu'il trouvera dans les fûts de la distillerie de whisky Grant's à Girvan, dans le sud-ouest de l'Écosse, seront signalés au directeur mondial associé de la marque, Chris Woof.

This very good boy is helping to perfect whisky making at a Scottish distillery https://t.co/ZNWa8SYcc1 — The National (@ScotNational) May 19, 2021

«Le bois est un matériau naturel, et la distillation du whisky est un processus biologique, et notre travail pour Grant's Whisky est de nous assurer que tout est parfait à mesure que le whisky vieillit dans les fûts de chêne», a-t-il déclaré à l'agence de presse PA.

«Le sens de l'odorat d'un chien comme Rocco est 40 fois plus développé que celui d'un humain, et nous avons spécialement sélectionné et entraîné Rocco pour détecter l'odeur de toute anomalie à mesure que le whisky mûrit», a-t-il ajouté.

Rocco a reçu une formation de six mois et dispose de son propre chenil à la distillerie. «L'atmosphère se détend partout où Rocco travaille», a déclaré la cheffe d'équipe, Lianne Noble, qui s'occupera de Rocco.

(L'essentiel/afp)