Il lui rend sa bouteille jetée à la mer en 1985

Brad Wachsmuth était en pleine session de kayak le 8 août sur la rivière Broadkill, à Milton (Delaware), quand il a repéré une bouteille flottant sur l’eau. La tempête tropicale Isaias ayant balayé la région quelques jours auparavant, Brad a pensé qu’il s’agissait d’un simple déchet. «En tant que kayakistes, nous essayons toujours de ramasser les ordures quand nous le pouvons», explique-t-il à WBOC.

La personne qui accompagnait Brad a cependant remarqué qu’il y avait quelque chose à l’intérieur. Il s’agissait d’une lettre, écrite le 1er août 1985 par une certaine Cathi Riddle et sa cousine Stacey Wells. La missive contenait notamment une description des animaux de compagnie des jeunes filles et demandait aux lecteurs potentiels s’ils en avaient aussi.

Amusé, Brad a apporté la fameuse lettre à la Milton Historical Society, et un conservateur est parvenu à mettre en contact le kayakiste et Cathi Riddle. Celle-ci habitant toujours dans le coin, Brad a pu lui remettre ce souvenir en mains propres jeudi dernier. «Ma cousine et moi étions à la plage et nous avons décidé d’écrire la lettre et de l’envoyer pour voir jusqu’où elle allait. Elle n’est pas allée très loin, mais elle a peut-être fait le tour du monde avant de revenir», s’est émerveillée Cathi.

(L'essentiel/joc)