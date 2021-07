Ruby a quitté «Batwoman» à cause... du latex

Après avoir quitté la série «Batwoman», dans laquelle elle a été remplacée par Javicia Leslie, Ruby Rose avait déclaré qu’être l’héroïne d’une série était difficile et que la blessure au dos qu’elle avait subie sur le tournage avait joué un rôle dans sa décision de partir. Le 13 juillet, l’actrice de 35 ans a révélé que sa tenue dans le feuilleton était également en cause.

«J’ai découvert que j’étais allergique au latex et, malheureusement, mon masque était fait en latex. Ça empirait. Plus on a de contacts avec cette matière, plus les réactions sont fortes», a-t-elle confié dans le «Kyle and Jackie O Show». L’Australienne a ajouté qu’à la fin de la saison, elle s’était retrouvée avec le visage recouvert d’urticaire et la gorge dans un sale état. «C’était comme un film d’horreur», s’est-elle souvenue.

(L'essentiel/jfa)