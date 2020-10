L'«explosion» fait renaître Willy Denzey

Aucun artiste ne meurt jamais tout à fait: la preuve en a été faite mercredi. Quelques minutes après qu'un avion passe le mur du son au-dessus de Paris, les internautes s'emballent et la chanson de Willy Denzey, «Le mur du son», inonde rapidement les réseaux sociaux. Le titre, sorti en 2003 et écoulé à plus de 250 000 exemplaires, devient même TT sur Twitter, ce qui agace ou réjouit les Twittos (ça dépend les goûts musicaux de chacun).

Quand mon dit que l’ #explosion à Paris c’est un avion qui passé le mur du son, je sais pas pourquoi mais je sens que #willydenzey va être en tt cet après midi — Le voleur de Pontiac (@johnDoe26676287) September 30, 2020

OK donc on à #willydenzey en TT à cause d'un avion qui à fait #LeMurDuSon ahah c'est malin j'ai la chanson dans la tête maintenant ???????? — laeti #NeverGiveUp (@VicenteLaetitia) September 30, 2020

C'est ça qu'on aime : il y a 10 minutes on était tous en panique, et maintenant on met #WillyDenzey en TT pic.twitter.com/3m9jpewLNr — DocWan (@DocWan) September 30, 2020

#willydenzey en TT sur twitter à cause de l’avion qui a passé « le mur du son »... Vous me régalez ! ???? — Judith-Alicia (@Judith_Curves) September 30, 2020

Le chanteur français d'origine laotienne s'en est aussi amusé sur Instagram et a surfé sur la vague pour annoncer la sortie de son dernier single, «Stratosphère».

(mc/L'essentiel)