Ce dirigeant suisse est moqué pour son anglais

«Nous avons eu une discussion très agréable et je pense qu'on peut très bien s'arranger avec lui.» Tel est le bilan, livré jeudi à la presse, par Ueli Maurer, après sa rencontre avec Donald Trump. Le président de la Confédération a par ailleurs précisé avoir reçu des signaux très positifs de son homologue pour négocier un accord de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis. Or, un jour après cette première visite officielle d'un président de la Confédération à la Maison-Blanche, les internautes parlent surtout de l'inscription laissée par Ueli Maurer, dans le livre d'or.

En effet, trois petites coquilles se sont glissées dans le petit texte: «Thank you for the invitation to the Withe House. Togethe ahead! Ueli Maurer, Präsident Switzerland.» Tout d'abord, Maurer a placé le «h» de «Withe House» au mauvais endroit. Ensuite, il a oublié le «r» à la fin de «Togethe». Et pour finir, il a signé «Präsident» au lieu de «President». Selon cet internaute, le président de la Confédération aurait mieux fait de n'écrire que son nom.

À la peine sur «CNN»

L'interview d'Ueli Maurer sur la chaîne américaine CNN n'est pas non plus passée inaperçue. Le président de la Confédération a visiblement eu de la peine avec l'interview en anglais et son responsable de la communication, audible en arrière-fond, a souvent dû lui traduire en suisse allemand les questions qui lui étaient posées.

Interrogé à plusieurs reprises sur l'Iran par la présentatrice, Ueli Maurer a tenté de dévier les questions pour parler de l'accord de libre-échange qui pourrait voir le jour mais c'était visiblement le Moyen-Orient qui intéressait la télévision américaine. Le Conseiller fédéral n'a souvent pas pu ou voulu répondre en mettant en avant la confidentialité de ses discussions avec Donald Trump mais ce sont surtout ses excuses avec un très fort accent alémanique que n'ont pas ratées les internautes.

(L'essentiel/ofu/smk)