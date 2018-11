Anne Hidalgo et son tweet... à côté de la plaque

Tweet (automatique ?)d'Anne Hidalgo ! Moment treeeees Mal choisi ????‍♀️ pic.twitter.com/Gl9oceVeHK — Kenza Bennani (@KenzaBennani04) 24 novembre 2018

Feux de poubelles, grenades lacrymogènes, mobilier détruit, vitrines brisées, affrontements entre forces de l'ordre et casseurs... le chaos a régné durant plusieurs heures sur les Champs-Elysées, samedi. La manifestation des «Gilets jaunes» a dégénéré aux alentours de 11h et le calme n'est revenu qu'en cours de soirée. Alors que la confusion perdurait sur la plus belle avenue du monde, la mairie de Paris s'est fendue d'un tweet pour le moins malvenu, à 17h: «Et si vous profitiez du week-end pour braver le froid et venir admirer les superbes illuminations de l'avenue des Champs-Elysées inaugurées jeudi soir?» pouvait-on lire.

Qu'est-il arrivé à Anne Hidalgo pour publier un message en tel décalage avec l'actualité? En réalité, il s'agit d'une boulette de son responsable de réseaux sociaux, qui avait programmé ce tweet à l'avance. «Nous l'avons supprimé dès que nous l'avons constaté», a assuré Matthieu Lamarre, conseiller presse et communication de la maire de Paris. Les internautes ont bien évidemment eu tout loisir de faire des captures d'écran de cette bourde et de la commenter, parfois sur le ton de l'humour, parfois de manière moins conciliante.

Je me permets de décerner à @Anne_Hidalgo la palme du plus gros ratage dans la catégorie des tweets programmés pour l'année 2018.Je sais, l'année n'est as terminée, mais je ne vois pas comment on peut surenchérir. pic.twitter.com/quImI4P1IP— Jean-noël Lafargue (@Jean_no) 24 novembre 2018

Tweet absolument magique d'Anne Hidalgo posté à 17:04 pour encourager les gens à venir admirer les illuminations des Champs Elysées...Comment vous dire qu'à cette heure-ci, ce n'est pas vraiment le moment d'aller sur les Champs pour admirer le paysage #déconnectée pic.twitter.com/LfNdDWozKr— Christophe Beaugrand (@Tof_Beaugrand) 24 novembre 2018

Le tweet d'@Anne_Hidalgo aujourd'hui à 17h04... dans son monde parallèle, il n'y a pas de #GiletsJaunes ... pic.twitter.com/VPt9AUvt4n— Aurélien Legrand (@Au_Legrand) 24 novembre 2018

Il est 17h30 et @Anne_Hidalgo vient de tweeter pour promouvoir les Champs-Élysées ! Totalement adapté à l'actualité. Une pépite, c'est magique !.#24novembre #GiletsJaunes #ChampsElysees pic.twitter.com/p1hyPclrPs— Romain Le Berrigot ♞ (@LeBerrigot) 24 novembre 2018

(L'essentiel/joc)