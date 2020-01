La pizza surgelée n'était pas seule dans le four

"We went out to eat. We did not eat the pizza."This family found an 18-inch snake baking in their oven alongside their pizza. https://t.co/izBliFws1k pic.twitter.com/dq5Ci9AFT8— CNN (@CNN) January 2, 2020

Une famille de Caroline du Nord qui n'avait pas envie de s'affairer en cuisine a opté pour le grand classique des solutions de facilité: une pizza surgelée. Fin décembre, Amber Helm a préchauffé son four avant que son mari Robert n'y place le fameux repas. Quelques instants plus tard, la situation a pris une tournure inattendue. «Le four a commencé à fumer et j'ai demandé à mes garçons de se reculer avant de m'assurer qu'il n'y avait pas le feu», raconte l'Américaine à WRAL.

En y regardant de plus près, Amber a été parcourue d'un frisson d'effroi: il y avait un serpent mort dans son four. La dernière fois que la famille Helm avait utilisé l'appareil, c'était le jour de Noël pour y cuire du jambon. Et Robert n'a rien vu au moment d'enfourner la pizza. «Il est entré par les trous en bas qui permettent la circulation de l'air. On ne sait pas encore comment il est entré dans la maison, mais on pense qu'il est passé par le vide sanitaire».

Apeurée par cette désagréable rencontre, Amber a emmené ses fils de un et trois ans dans un restaurant voisin, le temps que son mari se débarrasse du reptile, qu'il aère la maison et nettoie le four. La famille Helms vit depuis janvier 2019 dans cette demeure, située en face d'une ferme dont les habitants n'ont jamais eu ce genre de mésaventure. «C'était écœurant et flippant. Il n'y a rien de sympa dans le fait de retrouver un serpent fumant dans son four», raconte Robert. Une société spécialisée passera chez les Helms, la semaine prochaine, pour s'assurer que l'incident ne se reproduise pas.

(L'essentiel/joc)