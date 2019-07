Elle vend l'eau de son bain et c'est la rupture de stock

Pour la modique somme de 30 dollars, il était possible de se procurer un petit flacon contenant l'eau du bain de l'influenceuse de 19 ans Belle Delphine. La cosplayeuse aux 4 millions d'abonnés a assuré à ses fans qu’elle s’était au préalable «bien amusée dedans». Une idée folle qui a dû lui générer de sacrés revenus puisqu'en seulement 3 jours, elle déplore une rupture de stock....

Belle va donc devoir reprendre de nombreux bains si elle souhaite continuer à pérenniser cette activité. Elle expliquait sur les réseaux sociaux qu'elle a pris plus d'une centaine de bains pour pouvoir remplir suffisamment de flacons. D'ailleurs, elle prend soin de ses fans en leur rappelant en description du produit que «cette eau n’est pas faite pour être bue et ne devrait être utilisée qu'à des fins sentimentales». Dommage en cette saison chaude.

Mary-Belle Kirschner, de son vrai nom, connaît le succès grâce à des clichés flirtant sensiblement avec la pornographie. Elle est souvent vêtue de costumes à destination de gamers et fans de la culture japonaise. Le plus souvent elle ressemble à une enfant plus qu'une jeune adulte. Elle a même créé un compte Pornhub... Elle n'est donc pas à sa première tentative de buzz.

(dj/L'essentiel)