Il réussit à sortir Excalibur de la pierre et la brise

Branle-bas de combat parmi les employés de Disneyland Californie, le 8 janvier dernier. Un visiteur particulièrement costaud est parvenu à accomplir un exploit que la légende disait pourtant impossible: retirer Excalibur de son socle en pierre. L'individu prénommé Sam visitait le parc pour la première fois quand il s'est retrouvé face à la reproduction de la célèbre scène vue notamment dans «Merlin l'Enchanteur». Un brin naïf, il a cru sur parole un ami qui lui assurait que s'il parvenait à retirer l'épée, il gagnerait un cadeau, raconte The OCR.

WOW!! Someone Finally Did It!!!! Guess He's King Of Disneyland​ Now!!! HAHAHA Thought It Would Always Be Me To Pull Out The Sword First!!! #NateDawg HAHAHA pic.twitter.com/Hlzyl3dUgJ