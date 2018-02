Un festival va célébrer... la coupe mulet

En Australie, la petite ville de Kurri Kurri va organiser le 24 février, un festival dédié à... la coupe mulet, rapporte The Guardian.

Pour rendre hommage à cette coupe de cheveux très populaire dans les années 1970 et 1980, un concours sera organisé. Les meilleures nuques longues seront désignées dans cinq catégories: le mulet «ordinaire», le «crade», le «roux», la coupe féminine et la coupe junior.

Un certain nombre de personnalités avaient adopté cette coupe de cheveux à l'époque: André Agassi, Richard Dean Anderson (alias «MacGyver»), David Bowie, David Hasselhoff ou encore Jean-Claude Van-Damme.

