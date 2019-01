Des fruits pestilentiels vendus à prix d'or

Surnommé le «roi des fruits», le durian est très apprécié pour sa texture crémeuse dans toute l'Asie du sud-est. Et si, lorsqu'il a une forme oblongue, il ne coûte que quelques dollars, il vaut une véritable fortune quand, à l'instar des spécimens ainsi mis en vente au prix unitaire de 14 millions de roupies (840 euros) dans un supermarché de Tasikmalaya - une ville de la province de Java occidentale -, il est rond et appartient à la variété «J-Queen», considérée comme extrêmement rare et particulièrement aromatique.

L'acheteur des deux fruits, qui avaient été disposés pour la circonstance sur du papier satin rouge, le tout ceint de fausses fleurs, «a voulu rester anonyme, mais c'était un amateur de durians», s'est borné à raconter mercredi, à l'AFP, le gérant du magasin, Heriawan Teten.

(L'essentiel/afp)