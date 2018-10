Une pom-​​pom girl prête à tout pour être élue «reine»

On pense toujours avoir tout vu et tout entendu, mais il y a toujours quelque chose de nouveau pour vous surprendre. Michael Prince, policier à Hartford (Michigan), est en charge d'une enquête pour le moins étrange. Il doit déterminer comment douze brownies au cannabis ont pu être distribués dans le lycée de la ville, le 26 septembre dernier, raconte WWMT. Deux choses sont sûres: certaines de ces friandises avaient été placées dans des petits sachets destinés aux joueurs de football américain. Et ces brownies ont servi de monnaie d'échange contre des votes pour le concours de «homecoming queen», une tradition dans les lycées aux États-Unis.

Cheerleader allegedly gave pot brownies to students for homecoming votes https://t.co/R0CdRL5G9W pic.twitter.com/G4YFTbaPvw— ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) 4 octobre 2018

Une pom-pom girl serait à l'origine de cette sombre histoire. La police d'État du Michigan a eu vent de cette affaire grâce à un informateur anonyme, explique CBS Chicago. Une enquête interne menée dans l'école a permis de confirmer que des élèves avaient bel et bien reçu des «space brownies». Très fâché, le directeur du lycée s'est fendu d'un communiqué, publié mardi sur Facebook: «Nous avons alerté la police de Hartford et l'assistons dans son enquête criminelle», a prévenu Andrew Hubbard.

Sur les douze desserts distribués, trois ont pu être récupérés et analysés par un laboratoire. Les neuf restants ont probablement été consommés par des élèves. Principale suspecte de l'affaire, la pom-pom girl risque des poursuites judiciaires. Elle se trouve actuellement hors du Michigan, pour une urgence familiale, et la police attend son retour de pied ferme.

Tradition incontournable dans les lycées américains, le «homecoming» est le moment de l'année où les élèves fêtent la rentrée et leur école. Ils accueillent les nouveaux arrivants, reçoivent les anciens élèves et fêtent les seniors (NDLR: les lycéens de dernière année). C'est parmi ces derniers que sont élus le roi et la reine de la fête: le «homecoming king» et la «homecoming queen».

