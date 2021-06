Tessica Brown se lance dans les soins capillaires

Sa vidéo sur les réseaux sociaux a été vue des millions de fois et même les stars étaient venues à sa rescousse: Tessica Brown avait fait un buzz international en février dernier en utilisant par mégarde une colle extraforte spéciale bricolage – la Gorilla Glue - parce qu’elle n’avait plus de laque. Résultat, même après 15 shampooings et un passage aux urgences, ses cheveux restaient désespérément collés.

C’est finalement un grand chirurgien esthétique qui lui avait tendu la main: sous anesthésie locale, le Dr Michael Obeng, à grands renforts de dissolvant médical, d’aloé vera, d’huile d’olive et d’acétone avait réussi à lui redonner ses cheveux. Et lui avait fait cadeau des 12 500 dollars que coûtait l’intervention.

25 000 dollars en quelques jours

Mais même si elle avait retrouvé ses cheveux, la jeune femme a indiqué que beaucoup avait dû être coupés et qu’elle s’impatientait qu’ils repoussent. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de créer sa gamme de produits capillaires naturels, Forever Hair, lancée la semaine dernière. «J’ai lancé ces produits pour m’aider moi mais aussi pour aider les autres qui ont besoin d’aide pour faire pousser leurs cheveux», a-t-elle confié à CNN.

Elle a déjà amassé quelque 25 000 dollars en quelques jours et ne compte pas s’arrêter là. Elle a indiqué au site TMZ qu’elle comptait bien devenir la Kylie Jenner des produits capillaires (la demi-sœur de Kim Kardashian est la reine du make-up) et avoir son moment de gloire chez Oprah Winfrey. Rien que ça !

(mc/L'essentiel)