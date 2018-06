Ces habitants n'avaient pas de nom, c'est fini

Ils ont enfin un nom: «Aindinoises» et «Aindinois». Après deux mois de consultation populaire, le gentilé des habitants de l'Ain a été annoncé dimanche lors d'une fête de l'été dans les jardins du Département, à Bourg-en-Bresse. Sur sa page Facebook le conseil départemental avait posté dimanche une photo de ce rassemblement, vu du ciel, proclamant «Tous Aindinois».

Son président Jean Deguerry (LR) avait lancé cette consultation pour «valoriser le département» et «marquer sa volonté d'exister». Jusqu'à présent, les habitants se désignaient selon leur pays (Bressans, Dombistes, Bugistes...). Entre le 10 février et le 10 avril, ils ont pu voter pour départager les trois noms proposés par le comité de parrainage. Les autres propositions, Initiain/e et Ainain/e n'ont pas séduit les électeurs.

Le flou règne dans certains départements

Reste-t-il à ce jour des départements sans gentilé ? Dans nombre d'entre eux, le flou règne et plusieurs noms sont utilisés. Ainsi en Indre-et-Loire, les habitants se nomment «Tourangeaux», «Indroligériens» ou encore «Indréloiriens». Dans les Pyrénées-Orientales, ils se désignent comme «Catalans», «Pyrénéens-Orientaux», «Roussillonnais» ou, plus rarement, «Pyrénaliens». Contrairement aux gentilés adoptés par les communes, qui peuvent avoir parfois une forme surprenante ou pittoresque, comme les Berruyers à Bourges, les Ypsiloniens à Y (Somme) ou les Ponots et Ponotes au Puy-en-Velay, la plupart des gentilés départementaux sont directement dérivés du nom du département ou de l'ancienne province. C'est par exemple le cas pour les Charentais en Charente, les Vendéens en Vendée ou les Savoyards en Savoie.

Les autres gentilés départementaux sont issus d'une construction liée au nom du département, comme celui de Maralpins qui désigne les habitants des Alpes-Maritimes, Euréliens pour les habitants d'Eure-et-Loir, Tarn-et-Garonnais pour les habitants de Tarn-et-Garonne ou encore Loirétains pour les habitants du Loiret.

(L'essentiel/afp)