«Je sais seulement qu'il a dû vivre le grand amour»

De cet homme, Giorgio Moffa ne savait pas grand chose. Sans doute par respect et pudeur, il a tardé à aller lui adresser la parole. Pendant plusieurs jours, ce monsieur âgé a répété le même rituel: il venait s'asseoir face à la mer à Gaète, près de Rome, posait à côté de lui le portrait d'une femme, sans doute sa défunte épouse, et laissait couler ses larmes.

Bouleversé par le chagrin de cet inconnu, Giorgio a choisi de lui rendre hommage en publiant une émouvante photo sur Facebook. «Je ne connais pas cette splendide personne, je sais seulement qu'il a sûrement dû vivre le grand amour», a écrit l'Italien, qui a ajouté: «Je crois que des hommes comme lui ne naissent plus. Je te serre fort dans mes bras cher ami, tu es un grand homme.»

Un endroit cher à son cœur

Publiée dimanche dernier et repérée par La Repubblica, la photo de Giorgio a été partagée plus de 2 000 fois. Et les internautes peinent à trouver les mots face à une scène si belle et déchirante à la fois. Dans les commentaires, Giorgio explique qu'il a fini par offrir un café à cet homme et que celui-ci lui a raconté son histoire: la femme sur la photo est bien son épouse, décédée il y a sept ans.

Et si cet endroit compte tant pour lui, c'est parce qu'elle et lui s'y baignaient étant petits. «Il m'a dit que quand il le pouvait, il emmenait sa femme avec lui», raconte l'Italien. «Cette photo est le symbole de la vie», estime un internaute. JQuand l'amour est une chose merveilleuse... et vit éternellement», écrit un autre utilisateur de Facebook. Selon Giorgio, le retraité peut compter sur le soutien de ses trois enfants.

(L'essentiel/joc)