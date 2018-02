Le «selfie kid» a éclipsé Timberlake: «C'était fou!»

Justin Timberlake a beau avoir tout donné lors du Super Bowl, c'est un gamin de 13 ans, totalement inconnu, qui lui a volé la vedette. Alors que le chanteur était en train de déchaîner les foules sur son tube «Can't Stop the Feeling», il a décidé de faire un petit tour dans les gradins, histoire de se rapprocher du public. La superstar a choisi de s'arrêter à la hauteur d'un adolescent qui, immédiatement, a crevé l'écran (géant).

Une aubaine incroyable pour le jeune garçon, qui s'est soudainement retrouvé sous les feux des projecteurs, lors de l'un des événements les plus suivis à la télévision. «Je me suis incrusté, c'était fou. C'était une occasion unique et j'ai tenté ma chance», confirme Ryan à ABC News.

Malgré l'émotion, l'adolescent n'a pas perdu le nord et a profité de sa rencontre avec Justin Timberlake pour faire un selfie. Une manœuvre qui s'est cependant avérée plus compliquée que prévu, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs et internautes, qui ont adoré sa mine un peu perdue. «J'ai tenté une première fois mais mon téléphone s'est éteint, puis s'est rallumé. J'ai finalement eu ma photo, c'était simplement incroyable, je suis sans voix», jubile Ryan.

Our @GMA team at #SuperBowl52 has obtained the selfie from the selfie kid #PepsiHalftime

En un clin d'oeil, le jeune homme est devenu le petit chouchou des réseaux sociaux, raconte le Huffington Post. Les internautes ont pris un malin plaisir à reprendre, à leur sauce, ce délicieux moment de télévision.

«Quand tu es introverti et que tu ne sais pas comment te comporter avec des gens normaux. Alors tu fais juste semblant d'être sur ton téléphone.»

When you're introverted and don't know how to act around normal people.So you just pretend to be on your phone.#SuperBowl

«Quand tu es en direct devant des centaines de millions de personnes mais qu'il faut que tu publies ce tweet»

when you're live in front of hundreds of millions but you have to get to get that tweet off

«On est tous passés par là. Essayer de déverrouiller notre téléphone et ouvrir l'appareil photo pour faire un selfie alors que Justin Timberlake est en train de chanter à côté de nous.»

I mean, we've all been there before. Trying to get our phone unlocked & camera app open to get a selfie while Justin Timberlake is performing right next to us at the #SuperBowl #PepsiHalftime show. #nbd

«Viens me chercher, les enfants sont en train de boire de l'alcool.» «Oh mon Dieu, j'arrive.»

