Il promène ses vaches en traîneau et fait le buzz

Dans la Suisse enneigée, un agriculteur a eu une idée amusante. Il a diffusé une vidéo dans laquelle on le voit promener son bétail en glissant sur un traîneau, alors que le temps est magnifique. Les bovins semblent apprécier ce voyage de retour rapide et amusant: on les voit sauter et courir après l'éleveur dans la joie; ils semblent de bonne humeur. Sur les réseaux sociaux, les internautes se délectent de ce «moment idyllique».

La famille Linder. La famille Linder.

La famille Linder, qui habite le village de Mürren, dans le canton de Berne, est à l'origine de ces images. Elle explique «se réjouir des réaction positives» reçues après la diffusion de la vidéo. «Nous avons reçu des commentaires du monde entier. Nous n'aurions jamais pensé générer un tel enthousiasme», a expliqué Ruedi Linder, 35 ans, à nos confrères de 20 Minutes en Suisse.

Le trentenaire bernois raconte que la vidéo a été tournée par hasard. «Ma femme adore faire des vidéos et prendre des photos.» Elle a saisi cet instant spontanément: «Ma mère s'est assise sur le traîneau avant et je me suis précipité à sa poursuite». Ruedi explique qu'il devait déplacer ses vaches d'une étable à une autre.

