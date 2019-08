Pour la plupart des internautes, c'est une image retouchée qu'Éric Woerth a publié lundi sur son compte Twitter. Casque vissé sur la tête, le piolet à la main, on y voit le politicien grimper la pente d'un glacier qui semble plus forte qu'elle ne l'est réellement.

Devant la déferlante de commentaires et de photomontages singeant le député des Républicains, Jean-Franck Charlet, le guide de montagne qui accompagnait Éric Woerth, a tenu à défendre son allié sur Facebook: «Cette photo est à 100 % réelle, même si la pente de 45 degrés apparaît un peu plus raide qu'elle n'est en réalité.» Il ajoute: «Éric Woerth est un excellent alpiniste qui a fait nombre de grandes ascensions telles que l'Eiger, le Cervin, les Grandes Jorasses, la Verte, les Drus, les Aiguilles du Diables, etc. C'est dire si au cours de sa carrière d'alpiniste, il s'est trouvé dans des lieux autrement plus impressionnants que celui de la photo.»

Le principal intéressé, quand à lui, soutient cette version des faits en se fendant d'un tweet qui en dit long sur son agacement: «L'avalanche (phénomène dangereux en montagne) de commentaires suscitée par la publication d'une photo de montagne m'oblige à dire, au risque de décevoir, que cette image est vraie et sans retouche, le sens de la photo est le bon, mais le bon sens est une valeur rare...»

