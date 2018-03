Une bourde sur WhatsApp change le cours de sa vie

En entendant son téléphone portable vibrer, Lina s'attendait à recevoir un message d'une amie ou d'un membre de sa famille. Mais en ouvrant WhatsApp, la Britannique de 37 ans est tombée sur un numéro inconnu et le texte disait simplement «Voyage entre filles». L'expéditeur de ce message, Michael, 44 ans, avait fait une fausse manoeuvre: il comptait aller voir ce film au cinéma et pensait s'envoyer le titre à lui-même en guise d'aide-mémoire. Autant dire qu'il a été pour le moins surpris en recevant une réponse: «Salut! Voyage entre filles? Qui est-ce svp? J'imagine que c'était destiné à une autre Lina».

Intrigué, Michael a engagé la conversation avec sa mystérieuse interlocutrice pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. De fil en aiguille, les deux inconnus ont discuté pendant un bon moment sur WhatsApp, avant de se donner rendez-vous pour un verre le soir-même. «Je crois que si je n'avais pas été célibataire, je n'aurais pas continué à converser. J'avais jeté un coup d'oeil sur sa photo de profil et il était charmant», avoue Lina à The Independent.

Quatre petites heures après leur rencontre virtuelle, les deux Britanniques se sont rencontrés dans un restaurant de Waterloo. La foudre a frappé, et les deux tourtereaux ont échangé un baiser à la fin de la soirée avant de se retrouver le lendemain matin. «Il était tellement attirant. Il parlait beaucoup mais j'ai réalisé que c'était parce qu'il était nerveux. C'était adorable», raconte la trentenaire. Convaincus d'avoir été réunis par le destin, les deux amoureux ont commencé leur histoire sur les chapeaux de roue.

Deux semaines après leur rencontre, alors qu'ils évoquaient leurs rêves respectifs, Lina a confié à son compagnon avoir toujours rêvé de vivre à Dubaï. Sans hésiter une seconde, Michael lui a répondu qu'ils n'avaient qu'à le faire, et emménager là-bas. «Je lui ai expliqué que c'était un pays musulman et qu'il fallait que nous soyons mariés pour vivre ensemble», confie Lina, qui n'avait alors aucune intention de tendre la perche à son petit ami. Pourtant, dans la foulée, Michael lui a répondu: «Alors faisons-le. Marions-nous.»

«L'univers a quelque chose à voir là-dedans»

Le couple s'est uni le 7 décembre 2017. Si les parents de deux amoureux étaient ravis, certains de leurs proches et membres de la famille n'ont pas caché quelques doutes. «La plupart de nos amis nous ont trouvés un peu cinglés mais ils étaient d'accord sur un point: quand quelque chose est juste, on le sent, et il n'y a aucune garantie dans la vie», explique Lina.

Le couple doit s'envoler ce mois-ci pour Dubaï, où la trentenaire ambitionne de monter une école de maquillage. Les deux Britanniques considèrent aujourd'hui que leur histoire peut aider les autres à ne pas renoncer à l'amour. «J'avais laissé tomber, et puis Michael a envoyé ce message et a littéralement atterri dans ma vie (...) L'univers a quelque chose à voir là-dedans, j'en suis sûre», conclut-elle.

