Un oubli, l'employée de la crèche ne la rate pas

Quand Heather Chisum récupère son fils après une journée à la crèche, elle trouve à chaque fois un petit mot dans son sac. Sur cette feuille de papier, les éducatrices rédigent une sorte de rapport de la journée: elles résument le comportement de Milo, le déroulement des repas et indiquent à la jeune maman s'il manque des couches dans les affaires de son bébé d'un an. Très occupée, Heather s'efforce de lire régulièrement ces informations, mais il lui arrive d'en louper.

Et lundi, l'Américaine domiciliée sur l'île de Sanibel (Floride) n'a pas trouvé le fameux message une fois de retour à la maison, explique Local 10. Mais en changeant le petit Milo, elle a cru à une mauvaise blague en découvrant l'état de son ventre: un long message au marqueur y figurait en grosses lettres. «Maman, je n'ai plus de couches. S'il te plaît, lis mon rapport», a pu lire Heather. Outrée par cette méthode, la jeune maman a en plus eu toutes les peines du monde à faire disparaître le stylo.

Éducatrice licenciée

Dans un post largement largement partagé sur Facebook, elle a fait part de son écoeurement: «Je suis une mère célibataire avec un travail à plein temps et deux enfants en bas âge. Excusez-moi si je ne lis pas ce rapport tous les jours», s'agace-t-elle sur le réseau social. Plusieurs questions trottent dans la tête de l'Américaine: pourquoi n'avoir pas écrit ce message sur la couche de Milo? S'il fallait vraiment le faire sur son ventre, pourquoi alors se fendre d'une phrase aussi longue? Et pourquoi ne pas simplement le lui dire de vive voix?

Heather affirme que ce n'est pas la première fois que la crèche utilise cette étrange méthode de communication. En effet, cette mésaventure lui serait déjà arrivée il y a quelques mois. «Au secours. Est-ce que j'exagère? Dites-le moi franchement», a demandé la jeune mère sur Facebook. La grande majorité des internautes a donné raison à l'Américaine, estimant que le comportement de l'éducatrice était totalement déplacé. Alertée, la direction de la crèche a licencié l'auteure du message.

(L'essentiel/joc)