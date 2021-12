Un portrait de famille pour Noël... et des armes à feu

«Joyeux Noël! PS: Père Noël, apporte des munitions», a commenté Thomas Massie, représentant du Kentucky à la chambre basse du Congrès américain, en tweetant l'image, où il figure en compagnie de six de ses proches.

Mardi, les États-Unis ont été endeuillés par une fusillade dans un lycée du Michigan au cours de laquelle un adolescent a tué quatre élèves, drame devenu récurrent dans un pays où la violence par arme à feu a été qualifiée d'«épidémie» par le président Biden.

Les parents du tireur âgé de 15 ans, inculpés d'homicides involontaires, avaient offert le pistolet semi-automatique Sig Sauer à leur fils comme cadeau de Noël anticipé.

«Scandaleux»

Dans ce contexte, la photo de famille de Thomas Massie a provoqué un tollé, élus ou parents de victimes de fusillades accusant le républicain d'insensibilité.

«Scandaleux», a écrit le démocrate John Yarmuth, affirmant que de tels messages revenaient à «se prendre ouvertement le meurtre d'enfants à la figure».

Le républicain Adam Kinzinger, disant être en faveur du droit au port d'arme, a tweeté qu'il ne s'agissait «pas d'un soutien au droit de détenir et porter une arme» mais «d'un fétichisme».

L'activiste Fred Guttenberg, dont la fille a été tuée pendant la fusillade du lycée de Parkland en 2018, l'un des pires massacres commis en milieu scolaire aux États-Unis, a posté ses propres «photos de famille». «L'une est la dernière photo que j'ai prise de Jaime, l'autre montre l'endroit où elle est enterrée».

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.



The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. https://t.co/2vz6sJLwXE pic.twitter.com/nGUK2FJRYB