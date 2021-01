Joe Biden a viré le bouton «Coca» de Donald Trump

C'est un gadget qui allait avec le personnage: plusieurs journalistes américains qui ont interviewé le désormais ex-président des États-Unis ont raconté que ce dernier était très fier de pouvoir disposer d'un petit boîtier sur lequel il appuyait pour recevoir, en quelques minutes, du Coca-Cola light, sa boisson préférée. De nombreux internautes avaient souligné, avec humour, qu'ils préféraient que le bouton «serve à commander un coca plutôt qu'un missile nucléaire!».

Sur les premières photos de Joe Biden dans le bureau ovale, exit le petit bouton rouge: le nouveau président l'a visiblement fait enlever. Et à la place du soda, une tasse de café. Nouveau président, nouvelles habitudes.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk