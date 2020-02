Le dinosaure qu'il a acheté à son fils fait... 6 m de long!

Pendant des mois, le petit Theo passionné des dinosaures et du carnotaure en particulier, après avoir vu le dessin animé Dinosaure a réclamé à son père «le plus grand carnotaure que tu n'aies jamais vu» pour Noël, relate le Daily Mail. Son papa, Andre Bisson, se met donc en quête de la perle rare et ses premières tentatives pour répondre à la demande de son fils ne sont pas très fructueuses. Dans une interview accordée à BBC Sounds, le père de Theo explique que c'est la maman du garçon qui lui a fourni la piste en lui envoyant un lien vers le parc Tamba, sur l'île de Jersey voisine. Il s'avère que le petit parc d'attractions veut se transformer et vend justement sa collection de répliques de dinosaures.

«Je leur ai téléphoné tout de suite et j’ai eu de la chance car ils étaient inondés d’appels, et j’ai réussi à réserver le carnotaure», raconte Andre. «Le parc d’attractions vendait tout sur un site web et il n’y avait aucun détail, personne à qui poser des questions, juste une photo miniature», explique le père au Daily Mail. «Quand j’ai regardé sur le site , j’ai pensé qu’il mesurait environ trois mètres de long et qu’il trouverait bien sa place à côté du jacuzzi, qu’il serait fun». Tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Andre qui espérait pouvoir se faire livrer le dinosaure à la maison pour Noël doit patienter. Pour des raisons logistiques, la livraison est reportée.

Fin janvier, la livraison du dinosaure tant attendu se précise. «Ce n’est que lorsque les gars de Channel Seaways, qui ont fait un travail épique pour le faire venir de Jersey, m’ont dit qu’il ne rentrerait pas dans leur camion que j’ai pensé: "Wow, il doit faire environ six mètres". Je me suis alors dit qu’il ne tiendrait pas ailleurs que dans mon jardin», raconte Andre. Et il avait raison! En voyant Chaz, le «grand» carnotaure, «Theo ne voulait pas aller à l'école car il ne voulait pas le quitter. Il pensait que Chaz serait seul à la maison et voulait l'emmener sur la grue jaune. Il a dit qu’il avait faim, alors on a fait cuire des bâtonnets de poisson et on l’a nourri. Theo et Chaz sont meilleurs amis, il a un dinosaure de compagnie!», explique le papa, qui a raconté cette belle histoire sur Facebook.

(L'essentiel/mme)