Un ours polaire déguste un canard dans un zoo

L'image est impressionnante pour un non-initié, mais elle n'est finalement qu'une illustration de ce qu'est la chaîne alimentaire. La semaine dernière, des visiteurs du zoo de San Diego, en Californie, ont vu un ours polaire en pleine chasse. Sur les images captées par un témoin, on aperçoit un canard nager, sans se méfier le moins du monde, dans le bassin de l'enclos d'un ours polaire.

Sous lui, une imposante masse blanche: c'est un ours polaire qui nage en restant invisible. Et, d'un coup, le plantigrade sort la tête de l'eau et attrape sa proie dans sa mâchoire. Il revient sur le rivage et déguste tranquillement son casse-croûte. «Oh, il va le chercher (...) Il l'a eu, le canard n'a pas réussi. C'est un bon ours…», peut-on entendre dans la vidéo, qui est aussi accompagnée des cris d'horreur des enfants présents.

La femme qui a tourné les images, Amy McBride, a expliqué à Fox News que sa petite de trois ans lui avait annoncé détester les ours après avoir assisté à cette attaque. Les ours polaires mangent principalement des phoques annelés (que l'on trouve abondamment dans la zone arctique), des baleines échouées, des caribous et des algues. Au zoo, on leur sert des croquettes et du poisson mais, visiblement, rien ne les empêche de chasser également quand une proie s'aventure sur leur territoire.

(L'essentiel/cga)