La belle-​​fille de Kamala Harris a fait sensation

Dans un parterre de personnalités habillées plutôt sobrement, la jeune femme de 21 ans n'est forcément pas passée inaperçue. Ella Emhoff, belle-fille de Kamala Harris, portait un long manteau incrusté de pierres précieuses signé Miu Miu, d'où dépassait une robe Batsheva. Le tout accessoirisé avec des lunettes retro et un serre-tête Loeffler Randall.

Mais cette fashion addict qui étudie le design textile à la Parsons School of Design de New York et milite pour une «slow fashion», aurait pu faire encore plus marqué les esprits si elle avait suivi son idée de départ: fin novembre, elle avait indiqué au magazine Garage vouloir confectionner elle-même sa tenue, toute en tricot, dont elle est devenue accro et spécialiste.

Si elle a fait sensation sur les marches du Capitole, c'est aussi pour sa «danse des sourcils»: lorsque le désormais ex-vice-président, Mike Pence, a fait son entrée, la jeune femme a en effet fait une drôle de moue que les caméras ont immédiatement captée.

A unique reaction to Mike Pence's presence by Ella Emhoff @CNN @CNNPolitics pic.twitter.com/VE2WRc6x8W — amanda the good witch (@sloppymenace) January 20, 2021

(mc/L'essentiel)