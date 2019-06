Un vétéran de 90 ans fait le buzz avec un clip

Mis en ligne sur YouTube il y a quelques jours, le clip de Jim Radford totalise déjà plus de 420 000 vues. Aujourd'hui âgé de 90 ans, le vétéran raconte d'une voix rocailleuse et profonde ses souvenirs du débarquement en Normandie, alors qu'il était un tout jeune adolescent (15 ans). «The shores of Normandy» (NDLR: Les rives de Normandie) rend hommage à tous les soldats qui ont laissé leur vie au nom de la liberté.

Le titre du vétéran, qui a écrit les paroles de sa chanson il y a un demi-siècle, rencontre un succès phénoménal. C'est l'un des plus téléchargés sur Amazon, devant des stars internationales comme Justin Bieber ou Ed Sheeran. À noter que Jim Radfort reversera toutes les recettes de son clip au Britannic Memorial en Normandie, inauguré le 6 juin prochain.

(pp/L'essentiel)