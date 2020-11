Ivre et à moitié nue, elle force l’avion à atterrir

Une jeune femme de 25 ans a semé une sacrée pagaille à bord d’un avion qui volait de Jacksonville (Floride) à Houston (Texas), jeudi dernier. Sierra McClinton avait tant forcé sur la boisson qu’elle s’est vomi dessus à bord. La passagère a alors entrepris de retirer son pantalon avant de se prendre de bec avec une autre passagère. Intervenue en catastrophe, une hôtesse de l’air a été plutôt mal accueillie par la jeune femme, qui l’a frappée.

Le bal mené par Sierra McClinton a fini par forcer le pilote à atterrir à Mobile, en Alabama, raconte Fox 10.

La passagère a débarqué en T-shirt et sous-vêtements et s’est mise à invectiver les policiers qui tentaient péniblement de se faire respecter. Arrêtée, l’Américaine risque des poursuites pour conduite désordonnée et intoxication en public. Selon un communiqué de la compagnie CommutAir, l’avion a pu redécoller en direction de Houston peu après.

(L'essentiel/joc)