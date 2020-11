Une attente de 12 heures pour avoir un hamburger

The grand opening of an In-N-Out Burger in Aurora, Colo., on Friday resulted in fast food pandemonium: local officials estimated a "12-hour" wait time. pic.twitter.com/Wlt6HBMPXw — CBS News (@CBSNews) November 21, 2020

Samedi dernier, un fast food de la chaîne californienne In-N-Out a ouvert ses portes à Aurora, au Colorado, rapportent les médias américains. La chaîne ouvrait à cette occasion ses deux premiers restaurants dans cet état rural du centre des États-Unis. Outre Aurora, un établissement a ouvert à Colorado Springs.

So an In-N-Out opened up in Colorado today....we heard the line was a 12 hour wait pic.twitter.com/2VWFGOs2oO — łŁ$Ð (@ilovesickdrops) November 21, 2020

De quoi susciter un grand engouement de la population locale qui tenait absolument à goûter les burgers dès l'ouverture. Conséquence: une file d'attente immense devant le restaurant, et des embouteillages monstres autour du centre commercial d'Aurora où c'est implanté le In-N-Out. La durée de l'attente a grimpé au fil de la journée, pour atteindre... 12h! Autant dire qu'il fallait être plus que motivé pour goûter le précieux burger.

It’s official, traffic is double double animal style right now all around the mall. We are on hand helping manage the massive traffic response. Be patient and be kind. Maybe support another local eatery today and In-n-Out another day if traffic is too hectic for you. https://t.co/p2wlfhTvVM pic.twitter.com/e9QxnFaRdF — Aurora Police Dept ???????? (@AuroraPD) November 20, 2020

La police locale a même tweeté pour demander aux consommateurs d'aller dans un autre fast food et de retenter leur chance au In-N-Out un autre jour. Un automobiliste qui a attendu des heures à Colorado Springs a témoigné auprès du journal local The Gazette. «C'est une expérience marrante et excitante. Je ne regrette pas».

It's gonna be double-double traffic this week on E. Alameda at Sable & Abilene as many descend upon us for their first Colorado bite of In-n-Out burgers! Check out the not-so-secret menu for those rookies out there. Plz avoid this area to avoid traffic delays in the coming days. pic.twitter.com/hZbWxVXsnJ — Aurora Police Dept ???????? (@AuroraPD) November 19, 2020

