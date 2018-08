Une adolescente de 16 ans poussée d’un pont

Jordan Holgerson de Vancouver, Washington, s’est retrouvée à l’hôpital avec cinq côtes fracturées et un collapsus pulmonaire. La jeune Américaine s’est fait ces blessures en chutant d’un pont d’une hauteur de 18,5 mètres au-dessus de la rivière Lewis. Même s’il est strictement interdit d’en sauter, le lieu est particulièrement apprécié par les jeunes comme étant un paradis de la baignade.

Holgerson et sa famille portent désormais de graves accusations contre une jeune femme qui serait responsable de la chute. Une courte vidéo enregistrée sur un téléphone portable montre l’adolescente se tenant debout au bord du pont, hésitant manifestement à sauter dans le vide. Comme venue de nulle part et sans prévenir, on voit une personne pousser violemment la victime par les épaules.

«J’aurais pu mourir»

Au lieu de plonger avec les mains ou les pieds en premier, l’adolescente de 16 ans a fait un plat monumental en venant frapper l’eau. On ne voit pas grand-chose du choc sur la vidéo, mais le fracas assourdissant permet d’en conclure que ça a été douloureux. La lycéenne a rapporté au journal local: «Je crois que j’ai vaguement perdu conscience en vol. Mais quand je me suis échouée, j’étais bien consciente».

Celle qui l’a poussée – une amie de Jordan – aurait depuis présenté ses excuses, mais la victime n’est pas encore prête à lui pardonner et dit: «Ça aurait pu être bien pire, j’aurais pu mourir». Le bureau du shérif du comté de Clark va ouvrir une enquête. Cependant, on ignore encore quelles seront les conséquences et suites de la mauvaise farce.

