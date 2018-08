Son arrestation a lancé sa carrière

Marshala Perkins, 19 ans, s’apprête à se lancer sur le marché des cosmétiques. «Quelqu’un m’a contactée pour me proposer de commencer ma propre ligne de maquillage», a-t-elle déclaré au journal britannique The Independent. Une belle opportunité pour cette Américaine qui a connu un destin très atypique.

C’est grâce à son passage en prison qu’elle s’est fait connaître. En avril dernier, un compte Twitter poste le portrait de la détenue Marshala Perkins. La photo fait le tour du web et récolte plus de 11 000 like. La raison? Une mise en beauté parfaite. Les internautes sont fascinés par son visage et réclament tous un tuto, ou du moins, les noms des produits qu’elle a utilisés.

possession of marijuana pic.twitter.com/RYMqEqmBIy — Mugshot Baes (@mugshotbaes) 18 avril 2018

Depuis, elle est sortie de prison, a lancé sa chaîne YouTube et compte plus de 7 000 abonnés sur Instagram. Arrêtée pour possession de 2 grammes de marijuana, la jeune femme rejoint donc le clan des «mugshot», les portraits des prisonniers qui mettent en émoi Internet grâce à leur beauté. En 2014, Jeremy Meeks, arrêté pour une série de vols à main armée, était devenu mannequin après la publication de sa photo sur la page Facebook du commissariat de San Fransisco. Sean Kory, un Américain de 29 ans, arrêté pour agression à Santa Cruz, avait connu le même destin.

(L'essentiel)