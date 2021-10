Après Rahim et Sam le pompier, elle s'appelle «.»

Elle nous a habitués à changer souvent de nom de scène. Après avoir été Christine and the Queens, puis Chris, la chanteuse, de son vrai nom Héloïse Letissier, a à nouveau voulu opérer un changement identitaire. Mais en s’autobaptisant Rahim, l’artiste qui voulait représenter une personne non-binaire et arabe, n’a pas fait l’unanimité.

J'm'en remets pas du coup de Rahim par Chris & the Queens là. J'ai hâte de pouvoir vous partager le chapitre de mon mémoire sur la question des prénoms trans quand on est d'ascendance nord-af en France. Franchement. — Nur Bâtard (@Batardfrontal) October 4, 2021

Accusée d’appropriation culturelle et de transracialisme (ndlr: adoption d’une culture qui n’est au départ pas la sienne), la star de 33 ans a décidé de se reprendre rapidement en changeant son nom par «Sam le pompier», puis pour terminer sobrement par «.» (Point). Selon une tribune du Figaro, «Néant» aurait amplement suffi.

Lui emboitant le pas, la publication Marianne, visiblement dans une démarche d’accompagnement, ose même le titre «Aidez-la à trouver son nouveau nom d’artiste.» Il va en effet être difficile pour tout un chacun de la suivre si elle se fait appeler par une ponctuation.

