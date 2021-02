À court de laque, elle se couvre les cheveux de glue

Quand le personnel des urgences de l’hôpital de La Nouvelle-Orléans (Louisiane) a vu débarquer Tessica Brown, il a cru à une mauvaise blague. À court de laque, l’Américaine de 40 ans avait utilisé le spray Gorilla Glue (NDLR: de la super glu) pour modeler ses cheveux. Comme il fallait s’y attendre, le résultat s’est avéré catastrophique. «Mes cheveux sont figés depuis un mois maintenant. Regardez, mes cheveux ne bougent plus! Je les ai lavés quinze fois, et ils ne bougent toujours pas», avait-elle expliqué dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Après avoir tenté tout et n’importe quoi pour récupérer sa chevelure, Tessica a fini par se résoudre à se rendre aux urgences. Cette visite n’a pas aidé la quadragénaire, bien au contraire: les soignants ont tenté d’appliquer de l’acétone sur les cheveux de la malheureuse, ce qui n’a pas fonctionné. Pire, le produit a brûlé son cuir chevelu et a rendu la colle visqueuse, avant qu’elle ne sèche à nouveau. L’Américaine se retrouve donc chez elle, avec pour seul conseil de continuer d’appliquer de l’acétone sur ses cheveux malgré tout.

«Ça va vraiment être long», a confié Tessica dimanche sur Instagram. De son côté, la marque Gorilla Glue a conseillé à la quadragénaire d’essayer de frotter de l’alcool sur son crâne. «Ses cheveux sont probablement fracturés à la racine», a expliqué la firme à TMZ. Tessica, elle, compte porter plainte contre l’enseigne, estimant que l’étiquette du produit prête à confusion. Sur l’avant du vaporisateur, on peut lire qu’il permet de coller du tissu, du papier, du bois, du métal, etc. L’étiquette indique que le produit irrite les yeux et la peau, mais ne mentionne pas spécifiquement les cheveux.

Tessica a lancé une collecte de fonds pour pouvoir payer ses frais médicaux. Sa cagnotte était déjà de 13 000 dollars, mardi matin.

(L'essentiel/joc)