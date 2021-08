Votre petit pipi vers la Russie vous coûtera 290 euros

Rédigé en anglais, l'écriteau artisanal planté par des inconnus sur la berge d'une rivière qui sépare la Norvège de la Russie exhorte à «ne pas faire pipi en direction de la Russie» et est placé juste à côté d'un panneau, officiel celui-là, informant que l'endroit est sous la vidéosurveillance des garde-frontières norvégiens.

«L'écriteau a sans doute été installé là par des personnes bien intentionnées pour mettre en garde les gens de passage contre un comportement offensant», a déclaré à l'AFP le commissaire norvégien des frontières, Jens-Arne Høilund, confirmant une information du site internet Barents Observer qui a publié une photo. Les contrevenants sont passibles d'une amende de 3 000 couronnes (290 euros).

