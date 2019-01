Un homme veut être le sosie de Michael Jackson

Leo Blanco n'a qu'un seul but dans la vie: devenir le meilleur sosie au monde de Michael Jackson. Fan depuis toujours de la star défunte, l'Argentin de 22 ans a déjà subi onze interventions sur son visage, dont quatre rhinoplasties. Et il n'avait que 15 ans lors de sa première opération!

Sa ressemblance avec le Michael Jackson des années 1990 est si frappante que l'émission britannique «Hooked on the Look» lui a consacré un reportage. Quand il sort de chez lui, le sosie est régulièrement suivi par des fans qui lui demandent des selfies. «Je suis très surpris, c'est très gratifiant», dit-il. Pour leur faire plaisir, le jeune homme esquisse souvent quelques pas de danse, dans la rue. Il évoque aussi sans détour sa prochaine intervention: un remodelage de la mâchoire et du menton. «Chaque opération me rapproche de mon objectif, dit-il. J'ai dépensé environ 30 000 dollars jusqu'à présent. Ce n'est pas ce que j'imaginais, mais pour réaliser mon rêve, cela vaut le coup!»

Il faut dire que Michael Jackson est toute sa vie. «Je regarde tout le temps ses photos, je l'écoute tout le temps, je le ressens depuis toujours.» Du coup, Leo a les mêmes mimiques que Bambi. «C'était donc devenu difficile pour moi de ne pas lui ressembler physiquement», se justifie-t-il. Ses parents accepte son choix, mais ils détestent le voir aussi souvent sur le billard. Face à sa mère qui a peur qu'il y laisse sa peau, Leo lui répond du tac au tac: «C'est de ta faute. Si tu m'avais fait plus beau, je n'aurais pas besoin de toutes ces opérations de chirurgie esthétique!»

(L'essentiel)