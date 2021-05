Il attache son chien à des ballons et le lâche

Il voulait faire le buzz, c’est réussi. Un youtubeur indien a été arrêté la semaine dernière, pour maltraitance sur son petit chien. Guarav, qui compte quatre millions d’abonnés sur le réseau social, a semble-t-il voulu rejouer le film d’animation «Up» avec son spitz nain. Le 21 mai, il s’est filmé en train d’attacher l’animal à une dizaine de ballons gonflés à l’hélium et l’a lâché dans les airs, devant un immeuble de Delhi.

Fort heureusement pour le petit chien, son périple aérien ne l’a pas emmené bien loin: il a percuté un balcon, et quelqu’un l’a attrapé pour le mettre en sécurité. Ces images ont choqué de nombreux internautes et indigné People for Animals, l’une des plus grandes associations de défense des animaux du pays. Dénoncé, l’homme de 31 ans a été arrêté et mis en examen pour cruauté envers son chien, rapporte le «Daily Mail».

Dans ses petits souliers, le youtubeur a présenté ses excuses. Il assure toutefois qu’il avait pris toutes ses précautions avant d’envoyer son compagnon à quatre pattes dans les airs. «J’aime mon animal comme mon enfant», s’est-il défendu.

