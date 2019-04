Des fans de Benfica se sont trompés de Francfort

Quand on aime, on ne compte pas... et la passion du football fait parfois perdre totalement les pédales aux plus fervents des supporters. Deux fans du Benfica Lisbonne l'ont appris à leurs dépens, ce jeudi après-midi, alors qu'ils croyaient faire route vers Francfort-sur-le-Main pour assister au quart de finale de la Ligue Europa.

Partis en voiture de Amadora au sud-est de Lisbonne au Portugal et après un petit arrêt à Paris en France, les deux compères ont pris la route de l'Allemagne en passant par la Belgique. Tout se passait bien jusque-là... jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que leur système de navigation les avait emmenés à Francfort-sur-l'Oder, une autre ville située tout près de la frontière polonaise et surtout à plus de 600 km et plus de 6 heures de route de Francfort-sur-le-Main.

Tout au long de leur trajet, musique portugaise dans la voiture, ils ont publié de nombreuses «stories» sur Instagram, commentant au passage chaque étape de leur périple: à Paris, le long de l'autoroute ou encore lors d'une petite sieste pour récupérer de ce trop long trajet... avant de se rendre compte vers 15h qu'ils ne se trouvaient absolument pas au bon endroit. Et quand le match commence à 21h, il va visiblement y avoir un problème... Selon des sources portugaises, ils pourraient peut-être arriver au match dans les temps. Affaire à suivre!

(fl/L'essentiel)